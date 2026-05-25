大阪・読売テレビの「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・前１１時４０分）が２３日、放送され、ＭＣの上沼恵美子が、上岡龍太郎さんとのまさかのエピソードを披露した。上沼は「ひどかったで。上沼恵美子と上岡龍太郎を間違えられた。一番びっくりした」と振り返りながら当時を回顧。「性別も違うし。向こうは『上沼さんって言われて、むかつくよ』って言うてた。私も『上岡龍太郎さん』ってフルネームで言われて、『誰が龍太郎