元ＡＫＢ４８で女優の川栄李奈が２５日、都内でローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。日常のハッピーな瞬間について尋ねられた川栄は「撮影現場の近くのコンビニがローソンだらけだとすごくうれしくなる」とコメント。「朝早くて、夜終わるのが遅かったとき、バタバタしててごはんを何も食べれなくて終わった後ローソンに寄って、からあげクンとスイーツを買ってマネジャーさんと一緒に帰りの車で食べ