◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）芝替わりのテーオーグレーザー（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父マテラスカイ）が面白い存在だ。デビューから前走までの７戦はすべてダート。【２・２・２・１】と安定感のある走りを披露しており、２走前の昇竜Ｓで２着とオープンで実績を残している。今回は活躍の場を広げるために芝へ矛先を向けてきた。犬山助手は「芝スタートで走っているし、それを見て