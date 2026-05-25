様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」の「真空保冷ケース付氷のう」に、「リラックマ」と「すみっコぐらし」デザインが登場！暑さ対策やクールダウンに大活躍してくれる、やさしい肌当たりのシリコーン氷のうと、冷気を逃がさない保冷ケースのセットです☆ スケーター サンエックス「リラックマ／すみっコぐらし」真空保冷ケース付氷のう 価