俳優のトム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語を描くシリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日、日米同時公開）の日本版ポスタービジュアルが解禁された。【動画】映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編今回公開されたポスターには、「世界が僕を忘れても。」というコピーとともに、朝日に照らされたニューヨークの街へ向かって躍動するスパイダーマ