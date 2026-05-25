“日本のコンビニの生みの親”とも言われるセブン＆アイ・ホールディングスの名誉顧問を務める鈴木敏文氏が亡くなりました。93歳でした。鈴木敏文名誉顧問は、1973年に今のセブン-イレブン・ジャパンを設立し、日本で初めて本格的にコンビニ事業を始めました。鈴木氏は、1978年には家庭でつくるものだった「おにぎり」を業界で初めて販売。コンビニへのATM導入や公共料金の支払いなどのサービスを開発し、“日本のコンビニの生みの