おととし、北海道旭川市で女子高校生を橋から川に落として殺害した罪などに問われている23歳の女が、初公判で起訴内容を一部否認しました。旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）は、おととし4月、自分が写った画像データを無断でSNSに載せた当時17歳の女子高校生を車に乗せ、暴行するなどして監禁。その後、旭川市内の橋で服を脱がせて動画撮影をしたうえ、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」などと言い、川に落として死亡させた殺