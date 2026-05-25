Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務める、7月5日午後10時30分より放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』に、佐々木蔵之介と鈴木保奈美が出演する。きょう25日、同局が、2人のコメントとともに発表した。【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介主人公・七瀬悠を山田が演じ、ヒロイン・石見崎唯を白石聖が演じる。物語に大きな影響を与える2人の重要人物として、悠の義父・