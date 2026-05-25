TOKYO FMは、4月20日から26日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』を発表（個人全体：12歳〜69歳・男女）。全日平均・個人全体区分「男女12〜69才」区分において在京ラジオ首位（同率）を獲得した。【写真たくさん】再集結のRIP SLYMEがラジオ生出演個人全体区分【男女12〜69才】週平均聴取率で在京トップ（同率）を獲得。また、コアターゲットである【男女18〜49才】では単独首位を獲得。そのほか【女性30代】