フリーアナウンサーの有働由美子（57）が25日、自身のインスタグラムを更新。東京ドームでの阪神戦をプライベートで観戦したことを報告した。「今シーズンめっちゃチケット取れないっ」と書き出した有働アナ。「やっと東京ドームレフト側4階席の1番後ろ列に立石くんの活躍見られて感涙」とつづり、この週末の巨人―阪神戦をスタンドで生観戦したことを報告した。「斜め後ろの巨人ファンさんともなぜかハイタッチして楽しい