東京・池袋のガールズバーの女性従業員に売春をさせた罪に問われている女に対し、東京地裁は拘禁刑1年6か月、執行猶予3年、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。池袋にあるガールズバーの元従業員・田野和彩被告（21）は店長の男とともに、別の女性従業員に売春をさせたとして、売春防止法違反の罪に問われています。東京地裁はきょう（25日）の判決で、「店長の男の暴力などで逆らうことができない状況に追い込まれていた被害