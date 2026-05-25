人気YouTuber・東海オンエアの虫眼鏡が、自身のXを更新。CoCo壱で注文したカレーの写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】肉のボリュームすごい！話題の『CoCo壱』豪快カレー定期的に私生活について語っているが、今回は「楽しみにしていたCoCo壱の『ホロ肉ドカンと豪快カレー』を食べました」と説明。続けて「チビなので肉塊Lv1を注文したんですがこれが出てきて横転 なんとか息も絶え絶え食べきりました