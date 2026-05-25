6月に開幕するサッカーのワールドカップに向け、森保ジャパンの国内合宿がさきほどスタートしました。千葉市内で行われている合宿には、前回大会で2得点をあげた堂安律選手ら、13選手がチームに合流しました。森保一監督のもと始まったトレーニングはファンにも公開されています。日本代表は31日にアイスランドと試合を行い、その後メキシコに出発。史上初、北中米3カ国での共催となる今大会。来月11日に開幕し日本の初戦は14日の