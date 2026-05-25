元宝塚歌劇団星組トップスターの柚希礼音（46）が、24日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。タカラジェンヌになった経緯を明かした。2015年に退団後、歌手、女優として活躍中の柚希。幼少期は、兄の影響で始めた少林寺拳法で「“凄い人になる”って言われてた」と期待されていたことを明かしたが、「隣の家の子がバレエをしてたから、週に1回だけ習い始めたら、凄くバレエ