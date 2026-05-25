中東情勢悪化後、日本に向けて初めてホルムズ海峡を通過した原油タンカー、「出光丸」が先ほど名古屋港に到着しました。報告「名古屋港上空です。先月末、ホルムズ海峡を通過したタンカー『出光丸』が、先ほど、午前10時45分ごろ、名古屋港に到着しました。海上の石油受け入れ基地、伊勢湾シーバースに到着し、今後、原油をおろす作業が行われます」出光興産の子会社が運航する原油タンカー出光丸は、サウジアラビアからおよそ200