俳優の中村倫也（39）が、24日放送のTBS系『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SP（午後7：00）に出演。ロケ中にやり取りしていたメールの相手を明かした。【写真】婚姻届の証人を務めた”人気芸人”中村とムロツヨシが神奈川県相模原を訪れ、商店街で聞き込みをしながら絶品グルメを探した。ハンバーグ店を訪れた後、商店街を歩いているところで中村が「ちょっとムロさん、一瞬いいですか？」「ちょっと…メール…」と足