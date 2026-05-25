ロックバンドRED WARRIORSが8月29日、福岡・みずほPayPayドーム福岡で開催される音楽ライブイベント「THE GREATEST ROCK FUKUOKA」に出演することが25日、分かった。同イベントには米・ハードロックバンド「JOURNEY」「NIGHT RANGER」に加え、「LOUDNESS」「HOUND DOG」「BAND−MAID」の出演が発表されていたが、これで全ラインアップが決定となった。RED WARRIORSは85年、元レベッカのギター木暮“shake”武彦（66）とダイアモン