捜査関係者によると、6人が逮捕された強盗未遂事件で狙われた東京都新宿区の会社事務所では、3月にも窃盗未遂事件が起きており、その際に使われた車が、栃木県上三川町の強盗殺人事件前に現場付近で目撃された車の特徴と酷似していた。