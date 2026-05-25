兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、指名手配されている42歳の男が事件発覚の3日前、警察官に声をかけられ、「人を殺した」と話していたことが分かりました。【写真を見る】【たつの市母娘殺害】指名手配の42歳男「人を殺した」事件発覚3日前に警察官に話す 内容に具体性なかったため送り届けられ… 警察が情報提供呼びかけ今月13日ごろ、兵庫県たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52