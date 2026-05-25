25日は各地で厳しい暑さとなり、沖縄・八重山地方に全国で2026年初となる「熱中症警戒アラート」が発表されるなど、警戒が必要です。25日は西日本を中心に季節外れの暑さとなっていて、福岡・久留米市で31.9度、福岡市で31.3度など、25地点ですでに真夏日となっています。午後もさらに気温が上がる見込みで予想最高気温は、福岡・久留米市や熊本市などで33度となっています。また、2026年、全国で初めて「熱中症警戒アラート」が発