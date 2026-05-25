Snow Man阿部亮平（32）井桁弘恵（29）がスタジオMCを務める、日本テレビ系「DAZN Presentsうちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP」（30日、午後1時半）が放送されることが25日分かった。MCの2人に加え、ゲストとして影山優佳、松井大輔、盛山晋太郎が出演する。芸能界のサッカー好きたちが「推し選手」の魅力を熱量たっぷりでプレゼンし、MC2人とともに、そのアツすぎるポイントを一緒に