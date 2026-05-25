北海道・旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害したなどの罪に問われている23歳の女の初公判が始まり、殺人などについて起訴内容を否認しました。裁判は午前10時半から予定通り始まり、殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告（23）は白いワイシャツに黒のスラックス姿で法廷にあらわれました。そして裁判の冒頭、殺人などについて起訴内容を否認しました。殺人や不同意わいせつ致死などの罪に問われているのは、内田梨瑚被告