中島健人（32）主演のNHKドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜日午後10時）の制作スタッフ取材会がこのほど、東京・渋谷の同局で行われた。北九州市・門司港にあるコンビニ店を舞台にしたヒューマンコメディー。中島は一人二役で、老若男女をとりこにするフェロモンだだ漏れのコンビニ店長・志波三彦と、兄で髪がボサボサで無精ひげの野性味あふれる風貌（ふうぼう）の志波二彦を演じている。制作統括の山本