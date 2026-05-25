庭へと遊びに出かけた柴犬さん。次の瞬間…『どうしてわざわざ…』『なぜそうなった…』思わずツッコまずにはいられないまさかの悲劇が話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまうこと間違いなし、お茶目すぎるその光景は記事執筆時点で93万回を超えて表示されており、5.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：ふと庭で遊ぶ犬を見たら、なぜか『ホース』に突っ込んでいて…意味不明な『まさか