お母さんの帰宅を察知した3頭の大型犬たちが見せた、“微笑ましすぎるお出迎え”が話題になっています。塀からお顔を並べ待ち続ける姿は、まるでお迎えを待つ子どもたちのよう。 投稿は記事執筆時点で3万再生を突破し、「嬉しそう」「めんこい♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『お母さんが帰ってくる！』と気付いた3頭の大型犬→庭の塀から顔を出して…保育園児のような『帰宅待ちの光景』】