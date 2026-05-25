5月23日（土）、米アニメ配信サービス大手のクランチロールが主催する「クランチロール・アニメアワード 2026」の授賞式が東京で開催され、米津玄師の「IRIS OUT」が「最優秀アニソン賞」を受賞した。「クランチロール」は、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントとアニプレックスにより運営されている世界最大規模のアニメストリーミングサービス。200以上の国と地域でアニメやマンガを提供している。「クランチロール・アニ