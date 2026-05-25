22年ぶりのプレミアリーグ制覇を成し遂げたアーセナル。最終節クリスタル・パレス戦終了後にはセレモニーが行われ、選手たちにメダルが授与、ひとりひとりがトロフィーを掲げ、おおいに優勝を祝った。ミケル・アルテタ監督の目に涙が浮かぶシーンもあった。2019年の冬に古巣へ指揮官として帰還して以来、リーグタイトルは大きな目標だったが、ここ3シーズンはわずかに手が届かず2位となり、涙を呑んだ。万感胸に迫るものがあったに