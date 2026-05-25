チャンピオンシップ（英実質2部）で23位に終わり、EFLリーグ1（実質3部）へと降格することになったレスター・シティ。一昨季はプレミアリーグを戦っていたのだが、財務違反での勝ち点剥奪処分も響き、2季連続の降格という憂き目をみることになった。降格に伴い、大幅な選手のリストラが行われるようだ。『THE Sun』は、多くの選手を放出することになったと報じている。ポルトガル代表キャップを持つリカルド・ペレイラほか、ジョル