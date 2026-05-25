プレミアリーグ最終節、トッテナムはエヴァートンと対戦し、MFジョアン・パリーニャのゴールによって1-0と勝利。17位でフィニッシュし、なんとかプレミアリーグ残留を成し遂げた。ファンはひとまず安心しただろうが、降格を回避するために、最終節までかかる羽目となってしまった。今季は不安定な戦いが続き、トーマス・フランクとイゴール・トゥドールという2人の指揮官を解任。ホームでの勝率の低さも話題となった。DFミッキー・