グランビスタ ホテル＆リゾートは、旧ホテル海風土を事業継承し「YOKI MATSUSHIMA」として8月にリブランドオープンする。建物は地上5階建て。客室は露天風呂付9室と半露天風呂付17室の2タイプ全26室。全室に松島湾を望む太古天泉松島温泉の風呂を備えた。館内には海に浮かぶ島や月、松をモチーフとしたアートワークや牡蠣殻を再利用した壁を配置する。屋上展望風呂とサウナ付き大浴場を完備し、サウナでは木やハーブなど自然の薫り