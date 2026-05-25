エティハド航空とウズベキスタン航空は、共同運航（コードシェア）を実施することに合意した。8月9日に開設するエティハド航空のアブダビ〜タシケント線と、ウズベキスタン航空のタシケント〜サマルカンド・ウルゲンチ・ヌクス・テルメズ・フェルガナ・ナマンガン・アンディジャン・ブハラ線が対象となる。5月15日から販売を開始しており、8月9日から開始する。両社はエティハド・ゲストとウズエアプラスのマイレージ提携も進めて