KNT-CTホールディングスは、中期経営計画（2024〜2026年度）の最終年度にあたる2027年3月期の連結業績目標を下方修正した。営業利益は当初目標の85億円から62億円へ、親会社株主に帰属する当期純利益は80億円から60億円へそれぞれ引き下げた。中東情勢に伴う一部海外ツアーの催行中止による売上高の減少と、人的基盤の維持・強化や従業員エンゲージメントの向上を目的としたベースアップ実施による人件費増加が主な要因だとしてい