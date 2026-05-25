タレントの小倉優子が24日に自身のアメブロを更新。手作りシフォンケーキや家族での外食、息子たちとのカレー作りなど1日の出来事を報告した。この日、小倉は「米粉のシフォンケーキを焼きました」と報告し、長男の弁当に入れる予定だという手作りケーキを公開。「ふわふわに焼けていますように」と期待を寄せた。続けて「焼き肉」というタイトルでブログを更新し「今夜は焼き肉へ」と家族で外食したことを報告。「お野菜があまり