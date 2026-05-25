県内の中古自動車の販売業者らの団体が交通事故で親を亡くした子どもたちを支援しようと寄付金を贈りました。寄付金を贈ったのは県内の中古自動車の販売業者らでつくるJU鹿児島です。JU鹿児島は、自動車を販売する立場として交通事故のない安全な社会の実現を目指し1986年から交通遺児への支援活動を行っています。JU鹿児島の新薗康男理事長から「県交通被災者たすけあい協会」の中村博之理事長に寄付金50万円が贈られました