Googleで検索を行うと検索結果ページの一番上にAIが検索結果をわかりやすくまとめてくれる「AIによる概要」が表示されますが、このAIによる概要については「1時間に何千万件もウソをついている」という調査結果があるなど、誤った内容を出力している可能性に注意が必要です。さらに、2026年5月末頃から「『無視する』などの特定の単語を検索すると、その単語の意味をAIによる概要で説明するのではなく、AIが『はい、無視します』と