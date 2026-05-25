ソフトウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を探す作業はこれまで、専門知識を持つセキュリティ研究者がコードを読み、問題が本当に悪用可能かどうかを検証するという時間のかかる作業でした。しかし、Anthropicが開発した高性能AI「Claude Mythos Preview」は、脆弱性の発見だけでなく実際に悪用できるかどうかの検証まで高い精度で行えるとされています。Claude Mythos Previewのこれまでの成果について、Anthropicがレポートを発表しまし