第１４０回目黒記念・Ｇ２は５月３１日、東京競馬場の芝２５００メートルで行われる。ウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）は４連勝でオープン入り。２走前のリステッドは冬場で馬体を絞り切れず３着に終わったが、仕切り直しの前走のオープンを制覇。２着馬は次戦でリステッドを勝っており、評価できる結果となった。中間の調整は順調で、鞍上は引き続きクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フ