「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。ヤクルトのキーマンは、セ・リーグトップの６勝を挙げている山野太一投手。勝頭として好調のチームを引っ張る左腕が交流戦でも活躍する。＊＊＊＊＊＊“セ界”を代表するサウスポーになったといっても過言ではないだろう。昨季までシーズン最多５勝、通算９勝だった左腕は、交流戦前