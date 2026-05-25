【明治安田J1百年構想リーグ】水戸ホーリーホック 1−3 川崎フロンターレ（5月24日／ケーズデンキスタジアム水戸）【映像】物議を醸した「接触」の瞬間（VAR判定あり）ファウルによって取り消しとなった水戸ホーリーホックのFW渡邉新太の“幻のゴラッソ”を巡り、ファンの間でさまざまな意見が飛び交っている。水戸は5月24日、明治安田J1百年構想リーグ最終節で川崎フロンターレとホームで対戦。58分に先制を許す苦しい展開の