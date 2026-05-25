メイプル超合金カズレーザー（41）が25日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）に生出演。寒暖差熱中症についてコメントした。番組では、5月に真夏日も記録する暑い日が記録される中で、ここ数日寒さがぶり返していることに注目。全国で、暑い日が続いた5月4〜10日で熱中症で454人が救急搬送されたが、気温が急激に低下した同11〜17日では2012人が救急搬送されたという。寒暖差熱中症について、都内の医師は「5月は体が汗