フリーの新井恵理那アナウンサー（３６）が、運転免許証の顔写真を公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました！！やったーっっっ」と報告した新井アナ。ほほえむような表情でカメラを見つめる免許証の写真を載せた。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…（家族が運転して使っていました。