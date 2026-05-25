漫画『のだめカンタービレ』（作者：二ノ宮知子）の連載25周年を記念して、本日25日発売の漫画誌『Kiss』7月号にて、描き下ろしショート漫画2ページが掲載された。【画像】新イラストもチラリ！『のだめカンタービレ』描き下ろし漫画掲載の雑誌表紙作者の二ノ宮氏は自身のXを更新し、「本日発売kiss。のだめ２ページだけど25周年記念に描きました」と報告している。雑誌の表紙は二ノ宮氏の最新作『七つ屋志のぶの宝石匣』で