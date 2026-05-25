“兵庫県産の天然アップルぱい”ことグラビアアイドルの葵りんご（23）が、25日までにインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を披露した。葵は「人生初アーリーバードに行ってきたよ朝4時半スタート、9時には終了！涼しいし1日が長く感じて最高でした」と、ミニスカゴルフウェア姿や、ドライバーショットの動画などをアップ。「竜ケ崎は難易度高めだったけどスコア125！パターはまだ課題だけどボギー取れたよ今年中に絶対10