今年の夏に行う電気・ガス料金の支援について、政府・与党は3か月間で5000円を超える負担軽減とする方向で最終調整に入ったことがJNNの取材でわかりました。中東情勢の影響で光熱費の値上がりが懸念されるなか、政府は、7月から9月使用分の電気・ガス料金の支援策を、去年の夏より拡充する方針です。関係者によりますと、標準的な家庭では3か月間で5000円を超える負担軽減となるよう最終調整しています。暑さが厳しい8月の負担をよ