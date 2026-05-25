女優の上坂樹里が２５日、都内でローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。ローソンの創業５１年を記念し、顧客への感謝を込めた企画。６月１日から放送される新ＣＭに、梅沢富美男、川栄李奈に加え佐野勇斗、ヒコロヒー、上坂が新たに出演する。現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」で主人公を演じている上坂はローソンの新人クルー役としてＣＭに抜てき。「普段からローソンさんには大変お世話