グラビアアイドルの雅楽代りかが25日までにインスタグラムを更新。活動再開を報告した。雅楽代は昨年3月以来、約1年2カ月ぶりの投稿で「まずはじめに1年ほど前の出産報告の際には、突然のことで皆さまを大変驚かせてしまい、ご心配やご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」とファンに謝罪。「産前産後のホルモンバランスの変化による不安定さやプライベートで色々とあって男性嫌いになってしまい（これは全男性が悪