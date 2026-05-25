結婚式に呼ばれた際、ご祝儀のほかにゲストの悩みの種となりやすいのが「交通費や宿泊費」などの出費だ。ニュース番組『わたしとニュース』では、街の人々のリアルな“お車代事情”を紹介した。【映像】いくら包んでる？ご祝儀の平均金額に驚き結婚式に参加する際、ご祝儀以外にもゲストの大きな負担となり得るのが交通費や宿泊費だ。実際に、街頭インタビューでは次のような声が聞かれた。「親戚から請求だけが来て…」街で聞