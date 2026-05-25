サッカーの明治安田J2J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は24日、高知ユナイテッドSCを下し、地域リーグ最終戦を勝利で締めくくりました。4000人以上が詰めかけたゴーゴーカレースタジアム。サポーターに勝利を届けたいツエーゲン金沢は前半26分。コーナーキックから畑尾がヘディングで合わせ、先制点を挙げます。その後、安定した守備で得点を許さなかっ