24日に投開票が行われた石川県珠洲市の市長選挙で、6選を果たした泉谷満寿裕氏に25日、当選証書が手渡されました。地震と豪雨からの復興の進め方が争点となった石川県珠洲市の市長選挙。開票の結果、現職の泉谷氏が、前市議の新人に2000票余りの差をつけ、6回目の当選となりました。6選果たした・泉谷 満寿裕 氏：「より魅力ある最先端の復興を必ず成し遂げて参ります。各地区の再生もしっかりと進めて参りますし、特に復興公営住