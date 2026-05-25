ボーイズグループCORTISが爆発的な人気を集め、新記録を樹立した。Spotifyによると、CORTISの5月23日時点での月間リスナー数が1204万5984人を記録した。これは、BTSなどに続く、歴代K-POPボーイズグループの最高記録基準で「TOP3」に相当する。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かすSpotifyの月間リスナー数は、直近28日間に該当アーティストの楽曲を再生したユーザー数を意味し、重複再生を除いた人数が集計されるため、